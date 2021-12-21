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الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 11:33

إيران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا

إيران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا
وأفادت مصادر صحفية بأن "الوفد الروسي إلى الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف التقى اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي".

وأضافت المصادر: "تناول اللقاء تنسيق مواقف الوفدين إزاء الوضع في سوريا وبحث النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع".

وكانت قد انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان ،صباح اليوم أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا والذي يستمر يومين.
رقم : 969556
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