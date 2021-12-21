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الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 11:45

الكويت.. مجلس الوزراء يقر إجراءات جديدة بخصوص كورونا

الكويت.. مجلس الوزراء يقر إجراءات جديدة بخصوص كورونا
وذكرت مصادر صحفية أن مجلس الوزراء قرر اعتبار كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "غير مكتمل التحصين ما لم يتلق الجرعة التعزيزية من اللقاحات المعتمدة" وذلك بدءا من الثاني من يناير المقبل.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء أصدر إجراءات يجب اتباعها للقادمين إلى البلاد، منها "إجراء فحص (بي سي آر) قبل الوصول بـ48 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابعت المصادر أن الإجراءات تشمل "تطبيق الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس على أن يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل".

وأشار مجلس الوزراء إلى ‏اقتصار السفر على حالات الضرورة فقط ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
مصدر : وكالات
رقم : 969559
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