الأدميرال تنكسيري: سنقضي على العدو قبل اقترابه من جزرنا

واضاف الأدميرال علي رضا تنكسيري ،اليوم الثلاثاء على هامش مناورة الرسول الاعظم 17 على الساحل الجنوبي للبلاد: "ان قواتنا استخدمت اسلحة متخصصة ذات الدقة العالية .



وقال الأدميرال تنكسيري أن الأسلحة والذخائر المستخدمة في هذه المناورة إيرانية الصنع ويتم إنتاجها محليا وهذا مدعاة لفخرنا.



وأضاف قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية: "اننا قمنا بدفاع قوي عن الجزر في هذه المناورة و أظهرنا أننا سنقضى على العدو قبل اقترابه من جزرنا" واذا تسول له نفسه الاقتراب من الجزر سوف نتصدى له بأسلحة الردع الموجودة عندنا.