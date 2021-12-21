الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 13:58

المستوطنون يشكلون تهديدا على المسيحيين أيضا

المستوطنون يشكلون تهديدا على المسيحيين أيضا
وقال الأب فرانشيسكو باتون، حارس الأراضي المقدسة بالكنيسة الكاثوليكية وحارس الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين، في مقال بصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية: "وجودنا مزعزع ومستقبلنا في خطر".

وقال باتون: "في السنوات الأخيرة، أصبحت حياة العديد من المسيحيين لا تطاق بسبب الجماعات المحلية الراديكالية ذات الأيديولوجيات المتطرفة".

وأضاف: "يبدو أن هدفهم هو تحرير البلدة القديمة في القدس من الوجود المسيحي، حتى الحي المسيحي"، مشددا على أنه جرى تخريب وتدنيس مواقع مقدسة بما فيها كنائس وارتكاب جرائم ضد قساوسة ورهبان.

وكتب باتون أنه بينما كان المسيحيون يشكلون 20 بالمئة، من سكان القدس، فإن نسبتهم اليوم تبلغ أقل من 2 بالمئة. ووجه نداء إلى العالم للحصول على الدعم "حتى نتمكن من الاستمرار في الحفاظ على التنوع الثري لهذه الأرض المقدسة".

وجاءت مزيد من التحذيرات من رئيس أساقفة كانتربري البريطاني جاستن ويلبي في مقال مشترك كتبه مع رئيس أساقفة القدس الأنجليكاني حسام نعوم، نُشر في صحيفة "صندي تايمز" البريطانية.

وقال الاثنان إن ما دفعهما لكتابة المقال هو البيان الذي صدر الأسبوع الماضي عن كنائس القدس، والذي وصفه ويلبي، بأنه "بيان غير مسبوق من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس حول مستقبل المسيحيين في الأراضي المقدسة".

في مقالهما، كتب ويلبي ونعوم أن هناك "محاولة منسقة لترويع المسيحيين وطردهم".

وحذر بيان الأسبوع الماضي، أصدرته أبرشية القدس نيابة عن البطاركة ورؤساء الكنائس في المدينة، من "التهديد الحالي للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة".
مصدر : وكالات
رقم : 969578
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
21 كانون الأول 2021
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
20 كانون الأول 2021
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
20 كانون الأول 2021
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
20 كانون الأول 2021
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
20 كانون الأول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
20 كانون الأول 2021
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
19 كانون الأول 2021
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
18 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘