قائد سلاح البحر الايراني: سرعة سفننا الحربية ستتضاعف

جاء ذلك خلال مراسم ازاحة الستار اليوم الثلاثاء عن اول محرك بحري ايراني الصنع في قاعدة "7 آذر" التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني وقال: انه وفي ضوء تاكيدات القائد العام للقوات المسلحة القاضية بزيادة سرعة القطع البحرية فقد تم تدشين خط انتاج محركات ديزل ثقيلة من قبل الخبراء الايرانيين وسيتم نصبه على اول بارجة قاذفة للصواريخ ايرانية الصنع.



واضاف: ان محرك الديزل الثقيل "مكران" البالغ قدرته 3600 حصان تم تصنيعه من قبل الخبراء الايرانيين في شركة "صدرا" وبامكانه زيادة سرعة السفن الحربية حتى 30 عقدة بحرية فيما كانت سرعة هذه السفن 15 عقدة سابقا.



واوضح بان هذا المحرك يحظى بمميزات خاصة ومناسبة لديمومة مهمات القوة البحرية ومكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج محركات الديزل واضاف: هنالك 5 دول فقط في العالم قادرة على تصنيع محركات الديزل البحرية ولحسن الحظ ان ايران انضمت اليها بتصنيعها لهذا المحرك.



واضاف الادميرال ايراني: رغم ان مهمة القوة البحرية للجيش هي توفير امن البحر الا ان سرعة محركات السفن مهمة جدا ايضا حيث تم اليوم تدشين خط انتاجها.