أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية على هامش تشييع جثمان السفير حسن إيرلو في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية بطهران "منذ عدة أيام كنا نحاول الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى ونقله إلى مستشفى مجهز تجهيزًا جيدًا في إيران".



وأضاف عبد اللهيان "إلا أنه للأسف الجانب السعودي قرر متأخرا جدا وتأخر بعض أجهزته التنفيذية وسنعلن احتجاجنا من خلال الاتفاقيات الدولية".



من جانبها، قالت فاطمة حسن إيرلو في مراسم التشييع إن "أستشهاد الحاج قاسم قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق أدى إلى بؤس الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، وأستشهاد والدي بإذن الله سيفضي إلى مزيد من البؤس لابن سلمان بن أبي سفيان".



وأضافت "ذا سألتنا فنحن سعداء لأن السيدة زينب "عليها السلام" سمحت لنا بالدخول إلى خيمتها أرواحنا فداء الى أبينا الإمام علي الخامنئي نحن في منافسة ما دمنا نعيش وكلنا جون".