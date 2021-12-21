الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 18:40

أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن

أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية على هامش تشييع جثمان السفير حسن إيرلو في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية بطهران "منذ عدة أيام كنا نحاول الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى ونقله إلى مستشفى مجهز تجهيزًا جيدًا في إيران".

وأضاف عبد اللهيان "إلا أنه للأسف الجانب السعودي قرر متأخرا جدا وتأخر بعض أجهزته التنفيذية وسنعلن احتجاجنا من خلال الاتفاقيات الدولية".

من جانبها، قالت فاطمة حسن إيرلو في مراسم التشييع إن "أستشهاد الحاج قاسم قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق أدى إلى بؤس الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، وأستشهاد والدي بإذن الله سيفضي إلى مزيد من البؤس لابن سلمان بن أبي سفيان".

وأضافت "ذا سألتنا فنحن سعداء لأن السيدة زينب "عليها السلام" سمحت لنا بالدخول إلى خيمتها أرواحنا فداء الى أبينا الإمام علي الخامنئي نحن في منافسة ما دمنا نعيش وكلنا جون".
رقم : 969617
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
21 كانون الأول 2021
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
21 كانون الأول 2021
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
20 كانون الأول 2021
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
20 كانون الأول 2021
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
20 كانون الأول 2021
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
20 كانون الأول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
20 كانون الأول 2021
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
19 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘