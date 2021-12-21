اليمن تنعي السفير الايراني حسن ايرلو

متأثرا باصابته بفيروس كورونا، توفى السفير الايراني لدى اليمن حسن إيرلو بعد ان تم نقله الى ايران لتلقي العلاج.



المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة نعى الراحل ووصفه بالشهيد باعتبار انه كان مصابا بهجوم كيمياوي ايام الحرب المفروضة على ايران، وقال ان السفير حسن ايرلو اصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في صنعاء باليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول لنقله من صنعاء الى طهران، واشار الى انه على الرغم من الاجراءات الطبية واتباع جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه فارق الحياة.



ولد السفير إيرلو في ري بجنوب طهران، وهو دبلوماسي وعمل منذ سنوات في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون العربية. وتولى مسؤولية ملف اليمن في وزارة الخارجية الإيرانية بعد بدء العدوان على اليمن عام 2015، وكذلك عمل منسقا للمساعدات الإنسانية الإيرانية الى اليمن، والتنسيق مع الأمم المتحدةـ



وقبل توليه منصبه كسفير في صنعاء، كان نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون اليمن من عام الفين وخمسة عشر الى عام الفين وعشرين .



قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى هشام شرف، وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني ثم قدم أوراق اعتماده إلى مهدي مشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن.



وعزى الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وأسرة السفير الإيراني برحيله وكان عبد السلام قد صرح ان نقل السفير الايراني جرى لظروف صحية، بعد تفاهم ايراني سعودي عبر وساطة عراقية.



من جانبه بعث رئيس مجلس الوزراء اليمني عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استشهاد السفير الايراني لدى اليمن حسن إيرلو.



وعبر رئيس الوزراء اليمني عن بالغ التعازي وعظيم المواساة للحكومة الإيرانية وأسرة الفقيد في استشهاد هذه الشخصية السياسية الدبلوماسية البارزة .. مشيداً بالأداء الدبلوماسي الرفيع للراحل وإسهامه القيم خلال فترة عمله في تطوير وتعزيز العلاقات اليمنية الإيرانية في العديد من المجالات وبتمثيله المشرف لوطنه حسبما افادت وكالة سبأ للانباء.



ونوه بما حمله الفقيد من مشاعر أخوية فياضة إزاء اليمن وأهله عبّر عنها خلال اللقاءات الرسمية به، ومن تقدير كبير لمكانة اليمن وعراقة حضارته الإنسانية ودوره الريادي في مناصرة الدين الإسلامي والرسول الكريم (ص).



من جهتها قدمت السفارة اليمنية في إيران، اليوم الثلاثاء، التعازي في استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو.



وقالت السفارة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة السفير والأخ العزيز حسن إيرلو بعد أن أبلى بلاء حسنا في تحسين العلاقات اليمنية الإيرانية وتطويرها".



وأضافت السفارة: "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وإلى القيادة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية والبعثة الإيرانية في صنعاء سائلين الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان".



في سياق متصل قال الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن:" رحم الله السفير حسن إيرلو الذي نعتبره شهيداً لأن دول العدوان أصرت واستكبرت ولم ترسل طائرة لإسعافه منذ بداية إصابته بكورونا وكان يفترض من الناحية الإنسانية ان يتم إسعافه بسرعة في بداية اصابته بكورونا وبالتالي فنحن نحمل المسؤولية الكاملة لقوى العدوان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".



وقال نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي:" نتذكر ونذكر الأستاذ حسن إيرلو بمواقفه النبيلة والجهادية ان صحت التعبير مع اليمن ضد العدوان وضد الإمبريالية المتوحشة وضد الغرب ومشاريع الغرب المتوحشة وسنظل نتذر هذه الشخصية العظيمة وهو يخدم قضايا المنطقة بشكل عام".



ويأتي إستشهاد السفير الإيراني بعد جهود حثيثة للاسراع في نقله إلى خارج البلاد اثر تدهور وضعه الصحي الا أن قوى التحالف السعودي - الأمريكي وضعت تعقيدات أخرت نقله ليتوفى لاحقاً بعد نقله الى طهران. وتوقفت أوساط حقوقية عند استغلال القضايا الإنسانية لأهداف التحالف السياسية حيث نموذج السفير الشهيد مثالاً على الحصار المطبق على الشعب اليمني.



وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي:" تحالف العدوان لم يسمح لأي حالة إنسانية بالسفر عبر مطار صنعاء الدولي وهناك ضحايا بالآلاف نتيجة لإغلاق مطار صنعاء الدولي والسفير الإيراني هو احد الضحايا الذين تأخر اسعافهم عبر مطار صنعاء الدولي فتحالف العدوان لا يراعي الجوانب الإنسانية سواء في نقل السفير الإيراني او النساء والأطفال والشيوخ الذين يفارقون الحياة بشكل يومي



الجهات الرسمية في صنعاء نقلت تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا في وفاة السيد حسن ايرلو والى أسرته مؤكدة انها فقدت صديقا كان مثالا للدوبلوماسي الناجح والمتميز والداعم بكل إمكانياته لمظلومية الشعب اليمني.



ويرى الشارع اليمني ان وفاة السفير الإيراني خسارة كبيرة لشخصية إعتبارية أسهمت في كسر العزلة الدبلوماسية للبلاد خلال مرحلة حساسة من سنوات العدوان السعودي.