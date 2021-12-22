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الأربعاء 22 كانون الأول 2021 ساعة 09:47

ليبيا.. الإعلان عن تحرير 1300 مصري في حملة أمنية واسعة

ليبيا.. الإعلان عن تحرير 1300 مصري في حملة أمنية واسعة
نفذت قوة أمنية عسكرية مشتركة، بقيادة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي، حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تجار المخدرات وتجار البشر بمدينة طبرق.

وقال فرج اقعيم العبدلي، في بيان له إن "القوة الأمنية التي شاركت في الحملة تكونت من اللواء "طارق بن زياد المعزز" واللواء "106 مجحفل" واللواء "خالد بن وليد" وسرية الضفادع البشرية التي تتبع لقيادة العامة للقوات المسلّحة الليبية وقوات خاصة مشتركة من مُديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية والأقسام التابعة لوزارة الداخلية".

وأوضح أن "القوة المشتركة شرعت فور وصولها للمناطق المستهدفة بمداهمة أوكار المهربين وتجار الممنوعات ، وحررت حوالي 1300 شخص مصريي الجنسية كانوا محتجزين بإحدى المزارع لمدة 3 أشهر بمنطقة بئر الأشهب تم ترحيلهم فورا عبد المنفذ".
مصدر : وكالات
رقم : 969698
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