الرئيس الإيراني يبعث رسالة تعزية بمناسبة استشهاد السفير إيرلو

وعبر إبراهيم رئيسي في هذه الرسالة عن تعازيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد والشقيق لشهيدين، سفير جمهورية إيران الإسلامية في اليمن الحاج حسن إيرلو.



وأعلنت طهران صباح اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن ايرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقالت إن السفير (ايرلو) عاد الى طهران في وضع صحي غير مناسب بسبب عدم تعاون بعض الدول.



ونعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الراحل ووصفه بالشهيد باعتبار انه كان مصابا بهجوم كيمياوي ايام الحرب المفروضة على ايران، وقال ان السفير حسن ايرلو اصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في صنعاء باليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول لنقله من صنعاء الى طهران، واشار الى انه على الرغم من الاجراءات الطبية واتباع جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه فارق الحياة.