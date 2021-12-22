قاليباف يعزي باستشهاد السفير الإيراني لدى اليمن

جاء ذلك في بيان اصدره قاليباف ،اليوم الاربعاء، عزى فيه باستشهاد حسن ايرلو سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اليمن والذي هو شقيق شهيدين.



واكد البيان ان الشهيد ايرلو أمضى حياته في الدفاع عن القيم الإسلامية وتحقق اهداف الثورة الإسلامية، ولم يتوقف يوما عن دعم محور المقاومة والدفاع عن المظلومين في المنطقة، وخاصة الشعب اليمني المجاهد.



وتقدم قاليباف بالعزاء الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني المجاهد والامة الاسلامية والشعب اليمني المظلوم والمجاهدين في جبهات الحق ضد الباطل في جميع أنحاء العالم واسرة الفقيد، سائلا العلي القدير ان يتغمده في واسع رحمته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن امس الثلاثاء عن استشهاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اليمن حسن ايرلو، متأثرا باصابته بكورونا وقال: ان الشهيد إيرلو الذي كان قد اصيب بهجوم كيمياوي اثناء الحرب المفروضة (شنها نظام صدام على ايران 1980-1988)، واصيب بفيروس كورونا في مقر مهمته في اليمن، وللأسف عاد إلى البلاد في ظروف غير مناسبة بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، وعلى الرغم من جميع الاجراءات العلاجية لتحسين حالته الصحية، الا انه استشهد فجر (امس) الثلاثاء.