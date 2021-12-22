الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 كانون الأول 2021 ساعة 11:15

قاليباف يعزي باستشهاد السفير الإيراني لدى اليمن

قاليباف يعزي باستشهاد السفير الإيراني لدى اليمن
جاء ذلك في بيان اصدره قاليباف ،اليوم الاربعاء، عزى فيه باستشهاد حسن ايرلو سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اليمن والذي هو شقيق شهيدين.

واكد البيان ان الشهيد ايرلو أمضى حياته في الدفاع عن القيم الإسلامية وتحقق اهداف الثورة الإسلامية، ولم يتوقف يوما عن دعم محور المقاومة والدفاع عن المظلومين في المنطقة، وخاصة الشعب اليمني المجاهد.

وتقدم قاليباف بالعزاء الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني المجاهد والامة الاسلامية والشعب اليمني المظلوم والمجاهدين في جبهات الحق ضد الباطل في جميع أنحاء العالم واسرة الفقيد، سائلا العلي القدير ان يتغمده في واسع رحمته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن امس الثلاثاء عن استشهاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اليمن حسن ايرلو، متأثرا باصابته بكورونا وقال: ان الشهيد إيرلو الذي كان قد اصيب بهجوم كيمياوي اثناء الحرب المفروضة (شنها نظام صدام على ايران 1980-1988)، واصيب بفيروس كورونا في مقر مهمته في اليمن، وللأسف عاد إلى البلاد في ظروف غير مناسبة بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، وعلى الرغم من جميع الاجراءات العلاجية لتحسين حالته الصحية، الا انه استشهد فجر (امس) الثلاثاء.
مصدر : وكالات
رقم : 969714
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
22 كانون الأول 2021
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
22 كانون الأول 2021
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
22 كانون الأول 2021
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟
22 كانون الأول 2021
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟
22 كانون الأول 2021
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
21 كانون الأول 2021
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
21 كانون الأول 2021
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
21 كانون الأول 2021
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟