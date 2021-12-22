الحرس الثوري ينفذ تمرين الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر

وأفاد مصدر صخفي ان وحدات النخبة من القوة البرية لحرس الثورة قامت صباح اليوم الاربعاء وهو اليوم الثالث لمناورات "النبي الاعظم (ص)" الجارية جنوب البلاد بتنفيذ مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر في جزيرة لارك.



وفي هذه المرحلة من المناورات نفذت الوحدات المشاركة من القوة البرية للحرس الثوري بنجاح سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدامها اسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة.



وقامت وحدات القوة البرية للحرس الثوري في هذه المرحلة من المناورات بعد الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض، باستهداف الاهداف المحددة بهجمات مكثفة بالاسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة.



وتم في ظروف واقعية تقريبا، تنفيذ عمليات مضادة للانزال الجوي والدفاع متعدد الطبقات عن الجزر والدفاع الجوي للتصدي لمقاتلات العدو.