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الأربعاء 22 كانون الأول 2021 ساعة 15:35

قائد القوة البرية لحرس الثورة: طائراتنا المسيرة قادرة على تدمير اي هدف

قائد القوة البرية لحرس الثورة: طائراتنا المسيرة قادرة على تدمير اي هدف
وفي تصريح ادلى به على هامش مناورات "النبي الاعظم (ص)" اكد العميد باكبور تحديث العقيدة التكتيكية بما يتناسب مع التهديدات الجديدة وقال: ان مسار عقيدتنا التكتيكية قد تغير وان تكتيكاتنا شهدت التغيير والمرونة بما يتناسب مع ساحات العمليات والتهديدات.

ووصف المناورات الجارية بانها مشتركة وتركيبية وتنفذ وفقا للتقويم السنوي للمناورات واضاف: نحن بصفة حراس الثورة يجب ان نكون جاهزين دوما في مواجهة العدو.

واشار الى الارتقاء بقدرات الطائرات المسيرة للقوة البرية لحرس الثورة واضاف: لقد قمنا باكتساب وتوطين تكنولوجيا تصنيع وانتاج الطائرات المسيرة.

وقال العميد باكبور: ان طائراتنا المسيرة الهجومية والقتالية قادرة على استهداف اي نقطة لازمة بحيث اصبح من الممكن عبر تطوير وتجهيز هذه الطائرات استهداف اي هدف وتدميره.

وتابع قائد القوة البرية لحرس الثورة: اننا وفي ظل جهود خبراء الصناعات الدفاعية ومنظمات جهاد الاكتفا الذاتي اصبحنا مجهزين بقدرات الصواريخ بالغة الدقة حيث سيتم استخدام جزء من هذه القدرات في هذه المناورات.

واكد بان قدرات تكنولوجيا الحرب الالكترونية للبلاد قد شهدت تحولا ممتازا مقارنة مع الماضي في الابعاد الكمية والنوعية واضاف: فيما يتعلق بمجال الدروع عملنا على الارتقا بنظام السيطرة على نيران الدبابات بحيث اصبحت دباباتنا قادرة على اصابة اهدافها بدقة على بعد عدة كيلومترات وتم الارتقاء بنظام السيطرة على النيران لدباباتنا من طراز "تي 72" الى مستوى دبابات "تي 90".

واعلن العميد باكبور عن تقليل الفترة الزمنية للتدخل السريع من قبل القوات الخاصة في العمليات الى اقصر فترة ممكنة وقال: ان القوة البرية للحرس الثوري اليوم قادرة على نقل قواتها الخاصة بالتدخل السريع الى منطقة العمليات في اقصر فترة زمنية ممكنة والمبادرة بتنفيذ العمليات.
رقم : 969746
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