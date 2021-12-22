مخرجات محادثات آستانا 17 حول سوريا

ويشارك في المفاوضات ممثلون عن الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب (لبنان والعراق والأردن) وممثلو المنظمات الدولية.



وفي الإطار، أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال لقاء مع الوفد التركي ضرورة حل قضية وحدة أراضي سوريا. وقال لافرينتيف إن جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا) عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.



وأضاف لافرنتييف في لقاء مع الوفد التركي برئاسة رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية سلجوق أونال: "لكن كما نرى هناك صعوبات (في هذا المسار) ويجب حلها".



وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكد لافرنتييف في مؤتمر صحافي، أن روسيا تتعاون بشكل مكثف مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا، وذكر أن أنقرة لم تقم بتنفيذ كل الالتزامات، "لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في تسهيل هذه العملية".



ولفت لافرينتيف إلى أن الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا، وليس فقط في شمال البلاد.



من جانبه، حمل رئيس الوفد الحكومي السوري، معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، أنقرة مسؤولية بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة السورية.



وأكد رئيس الوفد الإيراني علي أصغر حاج، بعد مفاوضات مع لافرينتيف، تقارب مواقف موسكو وطهران من تطور الأحداث في سوريا.



وانطلقت في نور سلطان عاصمة كازاخستان صباح الاثنين، الجولة الـ17 لمفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، والتي تستغرق يومين، بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.



وفي السياق التقى الوفدان السوري والايراني في اطار اجتماع أستانا السابع عشر، حيث اكد الجانبان على الرفض المطلق لكل أشكال التدخل في الشأن السوري وطالبا بإنهاء الوجود غير المشروع لقوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.



فقد عقد الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة اجتماعاً صباح اليوم الاربعاء مع الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في إطار الاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة استانا حول سوريا.



ودار الحديث خلال اللقاء حول مجريات الجولة الحالية من الاجتماعات بصيغة أستانا والمحادثات التي أجراها الوفدان مع الوفود المشاركة والتي تركزت حول تطورات الأوضاع في سوريا.



وأكد خاجي تطابق وجهات نظر الجانبين حول الوضع في سوريا مجدداً التأكيد على دعم إيران لسيادة ووحدة الأراضي السورية ورفضها المطلق لكل أشكال التدخل في الشأن السوري واستمرارها في الوقوف إلى جانب سوريا بمواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.



من جانبه، أعرب معاون وزير الخارجية السوري عن تقدير بلاده لمواقف إيران الداعمة لها في مواجهة ما تتعرض له، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة المفروضة على الشعب السوري والتي تمس حياة المواطن السوري والعمل على إنهاء الوجود غير المشروع لقوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.



وأكد سوسان أن الاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي السورية هو السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة.



وقال أيمن سوسان رئيس وفد الجمهورية السورية إلى الاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستانا: “خلال الاجتماع عرضنا الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري”.



وأكد سوسان خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان أن الاحتلالين الأمريكي والتركي لبعض الأراضي السورية هما السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة، وأن نهب الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري ودعم ميلشيا “قسد” الانفصالية جرائم ضد الإنسانية وتزيد معاناة السوريين.



كما شدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لن تتمكن من إعادة الحياة للمجموعات الإرهابية والنيل من عزم سورية على ضرب أدوات الاحتلال حتى القضاء عليها.



وتعقد الوفود الأخرى لقاءات ثنائية وثلاثية لتنسيق المواقف إزاء النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ليصار إلى صياغة البيان الختامي الذي ينشر عبر الإنترنت دون عقد جلسة ختامية للاجتماع مراعاة للإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.



ومن المتوقع عقد مؤتمرات صحفية منفردة لرؤساء بعض الوفود المشاركة بعد نشر البيان الختامي للاجتماع.