الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 كانون الأول 2021 ساعة 18:19

لافروف: على واشنطن سحب قواتها من سوريا

لافروف: على واشنطن سحب قواتها من سوريا
وقال لافروف في مقابلة مع شبكة قنوات RT الروسية اليوم: أن الأهداف الحقيقية لوجود القوات الأمريكية في سورية واضحة ولا يخفيها الأمريكيون أنفسهم وهي السيطرة على منابع النفط في شمال شرق سورية ودعم الانفصاليين هناك مشيراً إلى أن الأمريكيين سيخرجون من سورية في نهاية المطاف وعلى ميليشيا (قسد) أن تعي ذلك.

وفي سياق آخر أعلن لافروف أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو إلى حلف الناتو والولايات المتحدة ستبدأ أوائل العام القادم مبيناً أن الادعاءات بأن المبادرات الروسية بشأن وضع نظام ضمانات أمنية مع الناتو وواشنطن لخفض التوترات في أوروبا لم تلق إلا التجاهل من قبل الغرب هي غير صحيحة على الرغم من التصريحات “غير المناسبة” التي تأتي على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال لافروف: جرت سلسلة اتصالات على مستوى المساعدين المعنيين بالشؤون الخارجية للرئيسين الروسي والأمريكي وخلال الاتصال الأخير تم تنسيق النواحي التنظيمية للعمل المستقبلي وتم الاتفاق على أن الجولة الأولى من المباحثات ستجري أوائل العام القادم بين مفاوضين روس وأمريكيين وقد تم تحديد أسمائهم وهي مقبولة للطرفين.

وأوضح لافروف أن موسكو تنوي خلال الشهر القادم تفعيل منصة تفاوضية لمناقشة المقترحات الروسية بشأن إبرام اتفاقية أمنية مع الناتو لافتاً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش هذا الموضوع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس مؤخراً وأكد لهما أن موسكو ستطرح مسألة الضمانات الأمنية للنقاش ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار لافروف إلى أن الأمريكيين أبدوا استعدادهم لمناقشة مجموعة من “مباعث القلق” المطروحة في الاقتراحات الروسية ووصفوا نقاطاً أخرى بأنها “غير مقبولة” كما قالوا: إن لديهم مباعث قلق خاصة بهم.

وقال لافروف: نحن مستعدون للنظر في “مباعث القلق الأمريكية” لكن لم يتم إطلاعنا عليها بعد ورغم التفاهم بشأن النواحي التنظيمية هناك الكثير مما يتعين القيام به فيما يخص مضمون المباحثات وسبق أن ذكرنا أن هذا العمل لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لأن التهديدات تتصاعد حولنا باستمرار خلال العقود الأخيرة وتقترب البنى التحتية الخاصة بالناتو من حدودنا بشكل مباشر حيث تعرضنا للخداع مراراً ابتداء من وعود شفهية وصولاً إلى التزامات سياسية مطروحة في اتفاقية روسيا-الناتو الأساسية ولذلك نؤكد هذه المرة كما قال الرئيس بوتين على ضرورة تقديم ضمانات قانونية إلزامية.

وشدد لافروف على أن حزمة من المبادئ التي تم توقيعها على أعلى مستوى بصفة التزامات سياسية تشكل حجر الأساس لنظام الأمن اليورواطلسي بما فيها مبدأ الأمن المتساوي وغير المجزأ الذي ينص على أنه لا يجوز لأي من دول المنطقة اليورواطلسية أو لأي من أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعزيز أمنه على حساب الآخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 969771
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
22 كانون الأول 2021
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
22 كانون الأول 2021
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
22 كانون الأول 2021
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟
22 كانون الأول 2021
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟
22 كانون الأول 2021
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
21 كانون الأول 2021
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
21 كانون الأول 2021
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
21 كانون الأول 2021
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟