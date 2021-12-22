الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 كانون الأول 2021 ساعة 20:26

واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !

واشنطن
وأضاف السفير ريتشارد نورلاند، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".

واقترحت المفوضية الليبية العليا للانتخابات في وقت سابق من اليوم تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر إلى 24 يناير 2022.

وقال بيان صادر عن المفوضية الليبية العليا للانتخابات: "المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022.

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير استحالة تنظيم الاستحقاق في موعده.
مصدر : وكالات
رقم : 969796
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
22 كانون الأول 2021
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
22 كانون الأول 2021
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
22 كانون الأول 2021
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟
22 كانون الأول 2021
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟
22 كانون الأول 2021
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
أمير عبداللهيان : السعوديون ماطلوا على السفير حسن إيرلو من اليمن
21 كانون الأول 2021
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
قائد الثورة الإسلامية يكرم عائلة عراقية قدمت 4 من أبنائها لخدمة الزوار الإمام الحسين (ع)
21 كانون الأول 2021
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
21 كانون الأول 2021
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟
غياب سعد الحريري عن الساحة اللبنانية.. هروب مؤقت أم غياب دائم؟