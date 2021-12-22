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الأربعاء 22 كانون الأول 2021 ساعة 20:45

مكتب اعلام الاسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد

مكتب اعلام الاسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد
وقال إعلام الاسرى: "إن ثلاث أسيرات بدأن بإضراب مفتوح عن الطعام، وستنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل، والأسيرات في سجن الدامون يطالبن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهم والاعتداء عليهم".

ونوه إعلام الأسرى إلى أن الساعات القادمة تحمل في طياتها تصعيد خطير، بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على الأسرى ورموزهم في قسم 12 بسجن (نفحه).

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير، والأسيرة شروق دويات في زنازين سجن (الدامون)، كما أنها حولت قسم الأسيرات في سجن (الدامون) إلى قسم للعزل، وتمنع الأسيرات من الخروج إلى الساحة.

في سياق متصل، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) أنهم يتجهون نحو حل تنظيم شامل في كافة السجون، محملين الإدارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل وعن مجريات الأحداث".
مصدر : وكالات
رقم : 969805
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