إثيوبيا تعلن استرداد مدينة جديدة من مسلحي تيغراي

وقال المكتب الإعلامي التابع للحكومة، إن "القوات الإثيوبية والقوات الأمنية في منطقة أمهرة سيطرت على مدينة ألاماتا بعدما هزمت قوات العدو".



يذكر أن قيادة "جبهة تحرير تيغراي" أعلنت الأسبوع الماضي سحب مقاتليها من منطقتي أمهرة وعفر.



وتمكنت قوات تيغراي في وقت سابق من العام الجاري، من استعادة السيطرة على ما خسرته من المناطق في الإقليم، ومنها مركز الإقليم مدينة مقلي، وواصلت تقدمها إلى أراضي ولايتي أمهرة وعفر المجاورتين باتجاه العاصمة أديس أبابا، ما دفع حكومة أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.