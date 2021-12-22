شهيدان وجرحى من الحشد الشعبي في هجوم إرهابي بصلاح الدين

وقالت الهيئة في بيان ورد إن "اللواء 88 بالحشد قدم شهيدين وأربعة جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".



وأشارت إلى أن "قوة من اللواء نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب هجومه الاخير".