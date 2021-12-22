الاحتلال الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية إلى الحسكة

وذكرت مصادر محلية لـ وكالة سانا أن رتلا مؤلفاً من أكثر من 34 شاحنة تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من الأراضي العراقية لدعم قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة رميلان وغيرها من المناطق في ريف الحسكة.



وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة قوات “قسد” والمجموعات المسلحة المدعومة أمريكيا.