استشهاد مواطن سوري بريف الحسكة برصاص القوات التركية

وذكرت مصادر محلية أن مواطناً من بلدة معبدة بريف الحسكة الشمالي استشهد جراء إقدام قوات حرس الحدود التركي على استهدافه بشكل متعمد ومباشر بالأسلحة الرشاشة بالقرب من الحدود السورية التركية.



وبينت المصادر أن قوات حرس الحدود في النظام التركي تمنع المواطنين السوريين من الاقتراب من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي وتحرمهم من زراعة محاصيلهم وتستهدفهم مباشرة بالأسلحة الرشاشة ورصاص القنص ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم خلال السنوات الماضية.



وأكدت المصادر أنه منذ عدوانها على الأراضي السورية ترتكب القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين أعمالاً إجرامية بحق الأهالي وتدمر البنى التحتية والمرافق الخدمية وتنشر الفوضى وتمارس مختلف أشكال الإرهاب ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين السوريين ونزوح عدد كبير باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.