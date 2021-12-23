ايران واوزبكستان تؤكدان على تطوير التعاون الاقتصادي

وتباحث رضائي ورزاق اوف في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، بشان كيفية وآفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.



واشار الجانبان الى مجالات التعاون الاستثماري، واكدا على وجود امكانيات واسعة لتنفيذ مشاريع جديدة في مجالات انتاج المواد الانشائية والزراعة والثروة السمكية وانتاج الادوية والالكترونيات والصناعات الكيمياوية والخفيفة.



واعرب رضائي ورزاق اوف عن ارتياحهما للمسيرة الايجابية للتبادل التجاري بين البلدين، والتي شهدت نموا بنسبة 74.4 بالمائة خلال العام الاخير.



وتدارس الجانبان افاق التعاون المتبادل في مجال الشحن والنقل واتفقا حول تنظيم واعداد خارطة طريق لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والنقل.



يذكر ان هنالك في الوقت الحاضر 272 شركة تنشط باستثمارات ايرانية في اوزبكستان.