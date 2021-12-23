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الخميس 23 كانون الأول 2021 ساعة 15:49

هل أصبحت الرياض عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط؟

هل أصبحت الرياض عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط؟
وأشارت المجلة إلى أن "عمليات ضبط "الكبتاغون" أصبحت شأنًا عاديًا داخل السعودية، إذ أصبحت سوقًا مربحًا لتجار المخدرات، وظهرت كعاصمة لاستهلاك المخدرات في المنطقة".

وذكرت أنه "وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أصبح "الكبتاغون" هو البضاعة الرائجة الجديدة في السعودية بين عامي 2015 و2019، حيث كانت أكثر من نصف كميات "الكبتاغون" التي تم ضبطها في الشرق الأوسط في السعودية".

المجلة لفتت إلى أن "الطلب على "الكبتاغون" تضاعف في الآونة الأخيرة في السعودية، وهي دولة ذات أماكن قليلة للترفيه، لكن جاذبيتها المتزايدة لم تقلل من الطلب على القنب والقات".

وبحسب المجلة، "ينتمي غالبية متعاطي المخدرات السعوديين إلى الفئة العمرية من 12 إلى 22 عاما، ويستخدم 40% من مدمني المخدرات السعوديين "الكبتاغون".

ورأت المجلة أن "التغييرات الاجتماعية الأخيرة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تسبب صداما ثقافيا أدى إلى نتيجة غير مقصودة على شكل ارتفاع في معدل تعاطي المخدرات"، مؤكدة أنه "مع ابتعاد الشباب السعودي عن أسلوب الحياة الإسلامية والميل نحو الثقافة الغربية، فإن تعاطي المخدرات سيزداد".

في المقابل، أضافت المجلة أن "البيانات تشير إلى تفشي تعاطي المخدرات قبل إدخال الإصلاحات الاجتماعية، نظرا لسهولة توافرها".

ولقد اصبح "حجم مشكلة المخدرات في المملكة خطيرا جدا، حيث كشفت السلطات السعودية عن ثلاث عمليات تهريب متتالية وسريعة، وصادرت أكثر من 34 مليون حبة في شهر واحد فقط"، حسب مجلة (Foreign Policy) الاميركية آنفة الذكر، مضيفة أن الطلب المتزايد على الكبتاغون في السعودية لم يقلل من الطلب على الحشيش والقات، حيث يأتي الحشيش عبر طرق متعددة من أفغانستان.

إن تعاطي المخدرات وخصوصا حبوب "الكبتاغون" أصبح مصدر قلق بالنسبة للسعوديين، حيث أنه وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) فإنه بين عامي 2015 و 2019، كان أكثر من نصف جميع "الكبتاغون" الذي تم ضبطه في الشرق الأوسط في السعودية، وذلك يعني تعطيلا للمجتمع وتخديرا له ليكون مجتمعا نائما تمرر من فوق راسه السياسات المحلية والاقليمية والدولية دون وعي منهودون ان يحرك ساكنا.


 
رقم : 969935
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