وزير الصحة: ايران خرجت مرفوعة الرأس من اختبار كورونا

وافاد مصدر ان عين اللهي أضاف، على هامش زيارته لإحدى الشركات الكبرى لإنتاج الأدوية المؤتلفة في مدينة ساوجبلاغ بمحافظة البرز اليوم الخميس: ان فيروس كورونا رغم جميع المشاكل التي اوجدها في العالم، أظهر القوة الحقيقية للدول، قائلا: بعض الدول التي كانت تدعى أنها قادرة على مكافحة كورونا، تبين انها ضعيفة امام هذا الفيروس.



وشدد على ان ايران رغم انها تواجه الحظر الامريكي الظالم خرجت مرفوعة الرأس من اختبار مكافحة كورونا لأن علمائها وجهادييها دخلوا إلى ساحة معركة مكافحة كورونا.



واشار الى انه تم ادراج إيران ضمن أفضل 6 دول في العالم في إنتاج اللقاحات واظهرت الأبحاث أن لقاح "بركت" الإيراني هو من اقل لقاحات كورونا مضاعفات.