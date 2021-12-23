اللواء باقري يعزي في استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن

واكد اللواء باقري في رسالة العزاء بالمناسبة ان السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو، أمضى حياته في الدفاع عن القيم الإسلامية وتحقق اهداف الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة.



وأضاف في هذه الرسالة، أن نضالات الشهيد ايرلو الذي كرس حياته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة وتعزيزهما ستخلد في الذاكرة التاريخية للشعب الايراني.



وتقدم اللواء باقري بالعزاء والتهنئة الى قائد الثورة الاسلامية وأسرة الفقيد وزملائه في وزارة الخارجية ورفاق دربه والشعب الإيراني، سائلا العلي القدير ان يتغمده في واسع رحمته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



وكان الشهيد ايرلو من جرحى الهجمات الكيمياوية خلال الحرب المفروضة على ايران، وأصيب بكورونا في موقع مهمته في اليمن لكن بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد إلى البلاد في ظروف غير مناسبة ورغم كل اجراءات العلاج لتحسين حالته فقد استشهد في 21 ديسمبر 2021.