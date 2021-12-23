وأضاف الشخرة أن "الإصابات المسجلة هي لـ9 مواطنين قادمين من الخارج و8 مخالطين، وجميعهم حاليا داخل الحجر المنزلي، وتقوم طواقمنا الطبية بمتابعة حالتهم الصحية، والحالة الصحية للمخالطين المباشرين لهم".



وأشار إلى أن "المصابين بمتحور "أوميكرون" من محافظات طوباس 1 حالة، بيت لحم 3 حالات، رام الله 6 حالات، سلفيت 2 حالة، نابلس 1 حالة، أريحا 4 حالات".



وناشد الشخرة المواطنين بضرورة "الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وضرورة إجراء الفحص الطبي".