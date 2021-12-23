موسكو: واشنطن تستخدم المفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا

وقال ريابكوف: "نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق. إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، والتي "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو التي يريد الأمريكيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".



وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه في هذه الحالة، ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض، وأن "كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا".



ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.