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الخميس 23 كانون الأول 2021 ساعة 21:48

الاتحاد الأوروبي: جولة جديدة من مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

الاتحاد الأوروبي: جولة جديدة من مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عصر اليوم إن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ستعقد اجتماعا يوم الإثنين 27 كانون الأول/ديسمبر في فيينا.

وأضاف البيان:" أن اللجنة المشتركة سيترأسها نائب الأمين العام /المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران".

وتابع البيان: "سيواصل المشاركون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف".

كما أعلن منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".

وأضاف: "من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الجولة الثامنة".
مصدر : وكالات
رقم : 969987
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