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الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 09:13

أوليانوف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا

أوليانوف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا
وورد في تغريدة كتبها ميخائيل أوليانوف ، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، صباح الجمعة أنه: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا.

وكتب أوليانوف تغريدته على تويتر ردًا على تغريدة أوردها عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران أبو الفضل عموئي.

وورد في تغريدة اوليانوف: من الناحية المفهومية ، نحن نؤيد نهجًا مختلفًا، نتحرك بناءً على قناعة مفادها أننا جميعًا نتواجد في قارب واحد.

واضاف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا، إيران هي شريك قيم ومحترم ، نحن جميعا بحاجة إلى بعضنا البعض في إيجاد حلول مقبولة.

وكان النائب الايراني ابوالفضل عموئي قد أورد تغريدة كتبها بالإنجليزية في الاشارة الى مزاعم بعض المسؤولين الغربيين الذين تحدثوا عن منح مهلة أسابيع لإيران بهدف إتمام محادثات فيينا: "إن مهلة بضع أسابيع هي للغرب وليست لإيران وإذا كنتم جادين في التوصل إلى اتفاق جيد ، فتوقفوا عن التشدد وادرسوا مقترح إيران برفع الحظر والوقت ليس في صالحكم.

ويشار الى ان إنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد كتب تغريدة على صفحته في تويتر يوم الخميس ورد فيها: محادثات فيينا ستستأنف في 27 ديسمبر /كانون الأول.
رقم : 970035
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