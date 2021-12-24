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الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 09:16

حماس: لا هدنة طويلة الأمد بغزة .. وأي هدنة بالضفة بمثابة "خيانة"

حماس: لا هدنة طويلة الأمد بغزة .. وأي هدنة بالضفة بمثابة "خيانة"
و قال العاروري في تصريح صحفي له مساء الخميس: " لا نحتمل بأي حال من الأحوال المساس بشريحة الأسيرات الفلسطينيات".

و أشار العاروري إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت بعض الإجراءات، من نقل الأسرى بين الغرف والسجون.

و تطرق العاروري إلى عملية الطعن داخل سجن نفحة لأحد الضباط، مؤكدا بأن العملية  جاءت على خلفية الاعتداء على الأسيرات.

و أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن الأسرى في جميع السجون أبلغوا إدارة السجون أنه ستكون هناك مواجهة مفتوحة إذا لم يتم التراجع عن  إجراءاته ضد الأسيرات.م

و قال: " لقد تم رفع الإجراءات وإعادة الأسيرات إلى الأقسام، ولكن ما زالت العقوبات مفروضة على الأسيرات، مثل منع الزيارة، وحرمانهم من أدوات داخل السجن".

و أشار العاروري إلى أنه تم نقل رسالة قاسية إلى الاحتلال من خلال الوسطاء، بأن الضغط على الأسيرات والأسرى داخل السجون قد يفجر الوضع على كل الصعد.د

و دعا العاروري للاستجابة لدعوات لحراك الجماهيري والشعبي نصرة للأسرى.
رقم : 970036
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