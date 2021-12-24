و قال العاروري في تصريح صحفي له مساء الخميس: " لا نحتمل بأي حال من الأحوال المساس بشريحة الأسيرات الفلسطينيات".



و أشار العاروري إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت بعض الإجراءات، من نقل الأسرى بين الغرف والسجون.



و تطرق العاروري إلى عملية الطعن داخل سجن نفحة لأحد الضباط، مؤكدا بأن العملية جاءت على خلفية الاعتداء على الأسيرات.



و أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن الأسرى في جميع السجون أبلغوا إدارة السجون أنه ستكون هناك مواجهة مفتوحة إذا لم يتم التراجع عن إجراءاته ضد الأسيرات.م



و قال: " لقد تم رفع الإجراءات وإعادة الأسيرات إلى الأقسام، ولكن ما زالت العقوبات مفروضة على الأسيرات، مثل منع الزيارة، وحرمانهم من أدوات داخل السجن".



و أشار العاروري إلى أنه تم نقل رسالة قاسية إلى الاحتلال من خلال الوسطاء، بأن الضغط على الأسيرات والأسرى داخل السجون قد يفجر الوضع على كل الصعد.د



و دعا العاروري للاستجابة لدعوات لحراك الجماهيري والشعبي نصرة للأسرى.