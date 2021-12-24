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الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 09:19

ايران تسلم 300 وثيقة بشان اغتيال الشهيد سليماني الى العراق

ايران تسلم 300 وثيقة بشان اغتيال الشهيد سليماني الى العراق
وقال "غريب ابادي في تصريح له : نحن اتفقنا مع الطرف العراقي على مواصلة التعاون في مجال تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن.    

واضاف، لقد مرّ على جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما نحو عامين؛ مبينا ان الاولوية الرئيسية التي وضعتها الجمهورية الاسلامية وفق الضوابط القانونية والقضائية في هذا الخصوص، ترتكز على اتخاذ الاجراءات الجنائية من قبل المحاكم الايرانية والعراقية.

كما نوّه بالتفاهم الحاصل خلال الاشهر الاخيرة بين جهازي القضاء الايراني والعراقي، حول تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من كلا البلدين لمتابعة التحقيقات المشتركة والاجراءات الجنائية في هذا الخصوص.

واكد، ان الجمهورية الاسلامية تحرص على التسريع في وتيرة الاجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية، وفي المقابل ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، اتخاذ اجراءات جنائية على وجه العجالة ايضا.

وحول الوثائق التي تسلمها الجانب العراقي من القضاء الايراني، اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان الوطنية  وفقا لارنا : نحن اصدرنا مذكرات باسم النيابة العامة لنحو 129 متهما، وقد سلّمنا هيئة القضاء العراقي اليوم 300 وثيقة حول نتائج التحقيقات المتعلقة بـ  63 شخصا طبيعيا و7 اشخاص اعتباريين.
رقم : 970038
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