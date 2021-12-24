الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل

واشار بهادري جهرمي في تغريدة له على تويتر مساء الخميس الى انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لتوفير فرص العمل في البلاد وكتب: ان توفير فرص العمل يعد من المهمات الرئيسية لجميع المؤسسات في هيكل الحكومة.



واضاف: ان عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لتوفير فرص العمل بعد فترة قصيرة من الاجتماع الاول، مؤشر للعزم الجاد للحكومة الشعبية لتوفير فرص العمل وتحقيق ازدهار الانتاج.



وعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لتوفير فرص العمل امس الخميس برئاسة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي للبحث في السبل الكفيلة بتوفير فرص العمل.



وخلال الاجتماع اكد الرئيس آية الله رئيسي الدور المتميز للاجهزة التنفيذية والمؤسسات في توفير فرص العمل في البلاد وقال: لو تم توظيف طاقات الحكومة الى جانب القطاع الخاص والمؤسسات الثورية فان توفير اكثر من مليون فرصة عمل سنويا ليس بعيد المنال.