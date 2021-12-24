الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 09:32

ايران والعراق.. دعم ايراني مستمر للمسارات الديمقراطية العراقية

ايران والعراق.. دعم ايراني مستمر للمسارات الديمقراطية العراقية
وأعرب الرئيس آية الله رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين امس الخميس في طهران عن ارتياحه لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق باجواء هادئة وآمنة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق.

وأضاف الرئيس الايراني: يمكن أن تحدث الاحتجاجات ضد الانتخابات في أي نظام ديمقراطي وذي سيادة شعبية، ولكن من المهم أن تتم الاحتجاجات وكذلك البت فيها في إطار السياقات القانونية.

واكد آية الله رئيسي "نحن نعتبر أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلدنا" واضاف: ان زعزعة الامن والاستقرار في العراق امر مرفوض وان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي دعم الاستقرار في العراق واقتدار الحكومة.

وحول قرار انسحاب القوات الامريكية من العراق قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان هذا النجاح هو ثمرة لمقاومة الشعب والمسؤولين في العراق، لان الاميركيين لم يسحبوا قواتهم من أي مكان دخلوا فيه إلا في الحالات التي واجهوا فيها مقاومة شعبية.

وفي سياق متصل اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى محادثاته مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران الخميس، واصفا العلاقات بين البلدين بانها وطيدة ونشطة وحيوية في جميع المجالات.

وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على "اينستغرام" مساء الخميس: كان لي مع نظيري العراقي السيد فؤاد حسين اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا مشترك شرحت خلاله تفاصيل المحادثات التي جرت بيننا.

واضاف: إن العلاقات بين ايران والعراق وطيدة وفاعلة ومتجذرة كما ان عدد السائحين بين البلدين تجاوز 4 ملايين شخص سنويا وهو عدد فريد، وبشكل اجمالي يرتبط البلدان بعلاقات طيبة واستراتيجية في جميع المجالات.

واشار وزير الخارجية الايراني الى عزم طهران على التطوير الشامل للعلاقات مع العراق على اصعدة الحكومة والقطاع الخاص والشعبي، معلنا استعداد ايران للالغاء العام لتاشيرات الدخول لرعايا البلدين.

واعرب امير عبداللهيان عن امله بان يتم خلال زيارة وزير الطرق واعمار المدن الايراني الى العراق في الاسبوع القادم الاتفاق النهائي على تمهيدات تنفيذ مشروع سكك الحديد "شلمجة –البصرة" واضاف: ان الكثير من الطاقات التجارية والاقتصادية للطرفين لم يتم استثمارها الا انه يمكن الارتقاء بالعلاقات بصورة ملحوظة في فترة قصيرة عبر تنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقا وكذلك المزيد من ترابط اقتصاد البلدين.   

واشار وزير الخارجية الايراني الى الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس، واضاف: اننا وفي ضوء تشكيل اللجنة القضائية المشتركة، نامل بان نشهد متابعة اكثر جدية ومعاقبة المنفذين والآمرين والمسببين لهذه الجريمة الارهابية وجلبهم الى منصة العدالة.

ولفت الى إجراء محادثات حول إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل عام، مؤكدا اتخاذ ايران خطوات تمهيدية حول هذا الموضوع.

واضاف: بفضل مساعي السيد فؤاد حسين ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سنشارك في الجولة المقبلة للمفاوضات مع السعودية في بغداد.

وأثنى على المساعي الحميدة التي تبذلها الحكومة العراقية لازالة سوء التفاهم وعودة العلاقات بين ايران والسعودية الى وضعها الطبيعي.

ونوه الى اجراء محادثات مع نظيره العراقي حول الشأن الافغاني وأحدث التطورات على صعيد مكافحة داعش والارهابيين في العراق وسوريا فضلا عن المفاوضات النووية بفيينا.

بدوره أشاد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة بقوة لاستقرار وأمن العراق وقال: دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة العراق واستقراره السياسي يحظى على الدوام بتقدير الحكومة والشعب العراقي.

 
رقم : 970045
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق
ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق
امير عبداللهيان يؤكد دعم ايران للمسارات الديمقراطية في العراق
امير عبداللهيان يؤكد دعم ايران للمسارات الديمقراطية في العراق
24 كانون الأول 2021
الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل
الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل
24 كانون الأول 2021
ايران تسلم 300 وثيقة بشان اغتيال الشهيد سليماني الى العراق
ايران تسلم 300 وثيقة بشان اغتيال الشهيد سليماني الى العراق
24 كانون الأول 2021
أوليانوف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا
أوليانوف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا
24 كانون الأول 2021
اللواء سلامي: القوة البرية للحرس الثوري ضمانة للامن القومي للبلاد
اللواء سلامي: القوة البرية للحرس الثوري ضمانة للامن القومي للبلاد
23 كانون الأول 2021
دول العدوان تحتفل بإستشهاد إيرلو.. هل كان الشهيد يقض مضاجعهم لهذا الحد؟
دول العدوان تحتفل بإستشهاد إيرلو.. هل كان الشهيد يقض مضاجعهم لهذا الحد؟
23 كانون الأول 2021
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
23 كانون الأول 2021
الانتخابات النيابية اللبنانية.. من التخريب الداخلي إلى التدخلات الخارجية
الانتخابات النيابية اللبنانية.. من التخريب الداخلي إلى التدخلات الخارجية
23 كانون الأول 2021
ما الذي جعل محمد بن سلمان "أميراً مُجرماً" في الإعلام الأمريكيّ؟
ما الذي جعل محمد بن سلمان "أميراً مُجرماً" في الإعلام الأمريكيّ؟
23 كانون الأول 2021
ضحايا الهجمات الدقيقة بالآلاف وأخرى لا تحصى تنتظر جراء استخدام واشنطن اليورانيوم المنضّب
ضحايا الهجمات الدقيقة بالآلاف وأخرى لا تحصى تنتظر جراء استخدام واشنطن اليورانيوم المنضّب
23 كانون الأول 2021
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
22 كانون الأول 2021
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
22 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟