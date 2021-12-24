ايران والعراق.. دعم ايراني مستمر للمسارات الديمقراطية العراقية

وأعرب الرئيس آية الله رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين امس الخميس في طهران عن ارتياحه لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق باجواء هادئة وآمنة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق.



وأضاف الرئيس الايراني: يمكن أن تحدث الاحتجاجات ضد الانتخابات في أي نظام ديمقراطي وذي سيادة شعبية، ولكن من المهم أن تتم الاحتجاجات وكذلك البت فيها في إطار السياقات القانونية.



واكد آية الله رئيسي "نحن نعتبر أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلدنا" واضاف: ان زعزعة الامن والاستقرار في العراق امر مرفوض وان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي دعم الاستقرار في العراق واقتدار الحكومة.



وحول قرار انسحاب القوات الامريكية من العراق قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان هذا النجاح هو ثمرة لمقاومة الشعب والمسؤولين في العراق، لان الاميركيين لم يسحبوا قواتهم من أي مكان دخلوا فيه إلا في الحالات التي واجهوا فيها مقاومة شعبية.



وفي سياق متصل اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى محادثاته مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران الخميس، واصفا العلاقات بين البلدين بانها وطيدة ونشطة وحيوية في جميع المجالات.



وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على "اينستغرام" مساء الخميس: كان لي مع نظيري العراقي السيد فؤاد حسين اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا مشترك شرحت خلاله تفاصيل المحادثات التي جرت بيننا.



واضاف: إن العلاقات بين ايران والعراق وطيدة وفاعلة ومتجذرة كما ان عدد السائحين بين البلدين تجاوز 4 ملايين شخص سنويا وهو عدد فريد، وبشكل اجمالي يرتبط البلدان بعلاقات طيبة واستراتيجية في جميع المجالات.



واشار وزير الخارجية الايراني الى عزم طهران على التطوير الشامل للعلاقات مع العراق على اصعدة الحكومة والقطاع الخاص والشعبي، معلنا استعداد ايران للالغاء العام لتاشيرات الدخول لرعايا البلدين.



واعرب امير عبداللهيان عن امله بان يتم خلال زيارة وزير الطرق واعمار المدن الايراني الى العراق في الاسبوع القادم الاتفاق النهائي على تمهيدات تنفيذ مشروع سكك الحديد "شلمجة –البصرة" واضاف: ان الكثير من الطاقات التجارية والاقتصادية للطرفين لم يتم استثمارها الا انه يمكن الارتقاء بالعلاقات بصورة ملحوظة في فترة قصيرة عبر تنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقا وكذلك المزيد من ترابط اقتصاد البلدين.



واشار وزير الخارجية الايراني الى الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس، واضاف: اننا وفي ضوء تشكيل اللجنة القضائية المشتركة، نامل بان نشهد متابعة اكثر جدية ومعاقبة المنفذين والآمرين والمسببين لهذه الجريمة الارهابية وجلبهم الى منصة العدالة.



ولفت الى إجراء محادثات حول إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل عام، مؤكدا اتخاذ ايران خطوات تمهيدية حول هذا الموضوع.



واضاف: بفضل مساعي السيد فؤاد حسين ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سنشارك في الجولة المقبلة للمفاوضات مع السعودية في بغداد.



وأثنى على المساعي الحميدة التي تبذلها الحكومة العراقية لازالة سوء التفاهم وعودة العلاقات بين ايران والسعودية الى وضعها الطبيعي.



ونوه الى اجراء محادثات مع نظيره العراقي حول الشأن الافغاني وأحدث التطورات على صعيد مكافحة داعش والارهابيين في العراق وسوريا فضلا عن المفاوضات النووية بفيينا.



بدوره أشاد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة بقوة لاستقرار وأمن العراق وقال: دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة العراق واستقراره السياسي يحظى على الدوام بتقدير الحكومة والشعب العراقي.



