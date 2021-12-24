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الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 10:13

مستوطنون يقتلعون ويحطمون 350 شجرة زيتون بالخليل

مستوطنون يقتلعون ويحطمون 350 شجرة زيتون بالخليل
وأكد منسق "لجان الحماية والصمود" جنوب الخليل فؤاد العمور، أن مستوطني مستوطنة "آفي قايل" المقامة على أراضي المواطنين شرقي "يطا"، اقتلعوا أكثر من 60 شجرة زيتون، للمواطن أحمد حمامدة.

وأشار في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، إلى أن المستوطنين اقتلعوا أشجارًا في هذه المنطقة أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف التوسع الاستيطاني، ولإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم.

وفي السياق ذاته، أكد منسق لجان الحماية والصمود محمد أبو دبوس، أن مستوطنين اقتلعوا وحطموا 300 شتلة زيتون في منطقة "الطيبة" في بلدة "ترقوميا" شمال غرب الخليل للشقيقين عطا، وعزيز جعافرة.

وأوضح أبو دبوس، أن هذه المرة الثالثة التي تخرب وتقتلع فيها الأشجار، بعدة أساليب، منها رش الأشتال بمواد حارقة للمزروعات، واقتلاعها بعد زراعتها، مبينًا أن موقع الأرض محاذٍ لمستوطنة "ادورا " المقامة على أراضي المواطنين.

وأكد أن المستوطنين يهدفون من ذلك إلى ربط مستوطنة "ادورا" مع مستوطنة "تيلم" على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه وقبل يومين، أقدمت سلطات الاحتلال، على تدمير أكثر من 50 شجرة زيتون، في منطقة خلة سلامة في بلدة "ترقوميا" لشق طريق استيطاني على حساب أراضي المواطنين.

ويتعرض الفلسطينيون في جنوبي الخليل، ومناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعد القانون الدولي الضفة الغربية وشرقي القدس، أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات اليهودية هناك غير قانونية.
مصدر : وكالات
رقم : 970048
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