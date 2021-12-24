1646 إصابة جديدة بـكورونا و16 حالة وفاة في لبنان

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 1539 إصابة كورونا بين المقيمين و107 بين الوافدين، مشيرةً في تقريرها، إلى أنّه تمّ تسجيل 16 وفاة جديدة، خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8996.



و في السياق اوعز وزير الداخلية لبنان بسام مولوي بضرورة التشدد في قمع المخالفات، تنفيذا للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات في 16/12/2021 وإقفال المؤسسات المخالفة عند الحاجة.



وترأس مولوي اجتماعا للجنة الفنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة Impact والصفحات الالكترونية المتفرعة منها، بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي ووزارة الاتصالات والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الامنية، وذلك لوضع آلية إدارية وتقنية لحماية البيانات الخاصة بها.