تحالف العدوان يشن غارات على صنعاء وأنباء عن ضحايا

وذكر مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية معين أمام مستشفى العلياء بشارع الزبيري، ما اسفر عن اصابة مواطن كحصيلة أولية وتضرر المنازل المجاورة.



كما استهدفت احدى الغارات تقاطع شارع الزبيري مع شارع بغداد بجوار مدرسة بغداد والمعهد المهني.