بيسكوف: روسيا تقوم بإعادة نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو

وقال بيسكوف ،اليوم الجمعة، تعقيبا على أنباء تحدثت عن تنقلات الجيش الروسي: تقوم روسيا بنقل قواتها المسلحة من مكان إلى آخر وإعادة نشرها على أراضيها على خلفية ما يقوم به أعضاء حلف الناتو من أعمال غير ودية.



وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تُجري مناورات عسكرية على مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما تقوم طائراتها برحلات استطلاعية دورية... وما إلى ذلك.



وأضاف: "يثير كل ذلك قلقنا العميق ويضطرنا إلى اتخاذ إجراءات محددة لحفظ أمننا".



وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات الأمن العسكري، كونستانتين غافريلوف، قد توعد "بتشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول الناتو" إذا استمر الحلف في السير على نفس النهج.