الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 17:30

‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: الضفة الغربية شوكة في عين الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: الضفة الغربية شوكة في عين الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
وقال الحساينة ،خلال لقاء سياسي نظمه الاتحاد الإسلامي في النقابات برفح، بعنوان "مستقبل المقاومة في الضفة المحتلة آفاق وتحديات"، إن المقاومة في الضفة الغربية تشكل تهديداً استراتيجيا على الاحتلال الاسرائيلي ".

وبيّن أن "العمل المقاوم في الضفة الغربية المتمثل في كتيبة جنين والأسرى وعمليات نابلس والقدس التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، يشكل نقاطاً جديدة لصالح فكرة ومشروع تراكم المقاومة في الضفة".

وأوضح أن "معركة سيف القدس، التي خاضتها المقاومة دفاعاً، عن القدس تركت آثارا عميقة في نفوس أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، وهو ما نلمسه اليوم من تصاعد لعمليات المقاومة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي : "إن الرهان على تسكين جبهة الضفة والقدس، سيفشل أمام إصرار شعبنا وقواه الحية، والجماهير التي تؤمن بمشروع المقاومة، والتي ستتجاوز اتفاق أوسلو وآثاره الكارثية".
مصدر : وكالات
رقم : 970099
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق
ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق
امير عبداللهيان يؤكد دعم ايران للمسارات الديمقراطية في العراق
امير عبداللهيان يؤكد دعم ايران للمسارات الديمقراطية في العراق
24 كانون الأول 2021
الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل
الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل
24 كانون الأول 2021
ايران تسلم 300 وثيقة بشان اغتيال الشهيد سليماني الى العراق
ايران تسلم 300 وثيقة بشان اغتيال الشهيد سليماني الى العراق
24 كانون الأول 2021
أوليانوف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا
أوليانوف: لا توجد جبهة موحدة ضد إيران في محادثات فيينا
24 كانون الأول 2021
اللواء سلامي: القوة البرية للحرس الثوري ضمانة للامن القومي للبلاد
اللواء سلامي: القوة البرية للحرس الثوري ضمانة للامن القومي للبلاد
23 كانون الأول 2021
دول العدوان تحتفل بإستشهاد إيرلو.. هل كان الشهيد يقض مضاجعهم لهذا الحد؟
دول العدوان تحتفل بإستشهاد إيرلو.. هل كان الشهيد يقض مضاجعهم لهذا الحد؟
23 كانون الأول 2021
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
23 كانون الأول 2021
الانتخابات النيابية اللبنانية.. من التخريب الداخلي إلى التدخلات الخارجية
الانتخابات النيابية اللبنانية.. من التخريب الداخلي إلى التدخلات الخارجية
23 كانون الأول 2021
ما الذي جعل محمد بن سلمان "أميراً مُجرماً" في الإعلام الأمريكيّ؟
ما الذي جعل محمد بن سلمان "أميراً مُجرماً" في الإعلام الأمريكيّ؟
23 كانون الأول 2021
ضحايا الهجمات الدقيقة بالآلاف وأخرى لا تحصى تنتظر جراء استخدام واشنطن اليورانيوم المنضّب
ضحايا الهجمات الدقيقة بالآلاف وأخرى لا تحصى تنتظر جراء استخدام واشنطن اليورانيوم المنضّب
23 كانون الأول 2021
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
أوروبا تطالب بوقف تهجير سكان الشيخ جراح.. سياسات البيانات لا تنطلي على الفلسطينيين
22 كانون الأول 2021
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
حتى الآن 69 شخصًا... بعد عامين ما زالت صواريخ عين الأسد تحصد أرواح الأمريكيين!
22 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟