‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: الضفة الغربية شوكة في عين الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

وقال الحساينة ،خلال لقاء سياسي نظمه الاتحاد الإسلامي في النقابات برفح، بعنوان "مستقبل المقاومة في الضفة المحتلة آفاق وتحديات"، إن المقاومة في الضفة الغربية تشكل تهديداً استراتيجيا على الاحتلال الاسرائيلي ".



وبيّن أن "العمل المقاوم في الضفة الغربية المتمثل في كتيبة جنين والأسرى وعمليات نابلس والقدس التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، يشكل نقاطاً جديدة لصالح فكرة ومشروع تراكم المقاومة في الضفة".



وأوضح أن "معركة سيف القدس، التي خاضتها المقاومة دفاعاً، عن القدس تركت آثارا عميقة في نفوس أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، وهو ما نلمسه اليوم من تصاعد لعمليات المقاومة".



وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي : "إن الرهان على تسكين جبهة الضفة والقدس، سيفشل أمام إصرار شعبنا وقواه الحية، والجماهير التي تؤمن بمشروع المقاومة، والتي ستتجاوز اتفاق أوسلو وآثاره الكارثية".