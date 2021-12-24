السعودية تغلق منفذا حدوديا مع الأردن لهذا السبب..

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها إغلاق منفذ الدّرة بمنطقة تبوك، بين السعودية والأردن، مؤقتا، لمدة 45 يوما، بهدف القيام بأعمال الصيانة القائمة بالمنفذ.



وأوصت السعودية المسافرين التوجه لمنفذ "حالة عمار" بمنطقة تبوك أو منفذ "الحديثة" بمنطقة الجوف، موضحة أن المنفذين يقدمان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور، بكفاءة عالية، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.