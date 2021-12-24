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الجمعة 24 كانون الأول 2021 ساعة 21:53
خطيب زاده: لا نطلب الإذن من أحد لبرنامجنا الدفاعي
واضاف: يعرف البريطانيون أكثر من أي شخص آخر أن برنامج الصواريخ الإيرانية لا علاقة له بالقرار 2231.
واكد خطيب زادة ان إيران لا تسعى للحصول على إذن من أحد لبرنامجها الدفاعي ولن تتفاوض بشأنه.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
970138
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