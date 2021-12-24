موسكو: على اميركا الالتزام بالاتفاق النووي ولابديل عنه

وقالت ماریا زاخاروفا، خلال اجتماعها الصحفي الاسبوعي ردا على ادعاء مستشار الامن القومي الاميركي جاك ساليفان اليوم الجمعة حول الاتفاق النووي وخيارات اميركا الاخرى بشأن هذا الاتفاق: إن وزير خارجيتنا سيرغي لافروف أكد يوم أمس أنه لابديل عن الاتفاق النووي وهذا هو موقفنا منذ البداية.



واضافت: إنه حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بذلنا قصارى جهودنا في سياق الاستمرار بتنفيذه واحتفظنا بموقفنا دون تغيير.



وتابعت: نحن شريك حقيقي واحد المشاركين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.



وعدّت الاتفاق النووي يصب في سياق مصالح بلادها ، "وعلى الاطراف الاخرى الالتزام به".



ودعت اميركا الى الالتزام بالاتفاق النووي باعتبارها أحد البلدان الاعضاء في مجلس الامن الدولي.