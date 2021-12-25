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السبت 25 كانون الأول 2021 ساعة 00:54

أحد عناصر مجاهدي خلق الإرهابية ينتحر في ألبانيا

أحد عناصر مجاهدي خلق الإرهابية ينتحر في ألبانيا
وأفاد مراسل موقع "أشرف نيوز" في ألبانيا، إن الجمعية الإيرانية بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، ونسخة للمنظمات الدولية، دعت فيه إلى إجراء تحقيق جاد في انتحار عضو في جماعة منظمة مجاهدي خلق الإرهابية في ألبانيا.

ووفق مراسلنا فإن "الشخص الذي أقدم على الانتحار مؤخراً كان بسبب الضغوط النفسية والأجواء التي نشأت في معسكر أشرف 3 بعد وفاة 20 عنصراً من منظمة مجاهدي خلق، بسبب تفشي فيروس كورونا، وفشل قيادة خلق الإرهابية في توفير العناية بصحة ورفاهية الأشخاص المتمركزين في هذا المخيم".

وأشار مراسلنا إن "الشخص انتحر بعدما قام بضرب وريده الأيمن وهو الآن في مستشفى الأم ترزا في تيرانا تحت العناية المركزة".

من جانبه، وجه حسن حيراني مدير جمعية دعم الإيرانيين في ألبانيا، رئيس الوزراء الألباني، قال فيها "نيابة عن جميع أعضاء الجمعية، نطلب منكم التحقيق في هذه القضية في أسرع وقت ممكن وإصدار أمر بموجبه لا تستطيع جماعة منظمة مجاهدي خلق الإرهابية تطبيق القواعد التنظيمية وغير الإنسانية لهذه المجموعة على أعضائها، وهي جماعة تنتهك المعايير الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الألباني".

كما كشفت تحقيقات مراسل أشرف نيوز عن قيام مجموعة من المنافقين بالضغط على أفراد عائلة هذا الشخص، لإجبارهم على القول إنه نُقل إلى مستشفى للأمراض النفسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر موقع أشرف نيوز تقريراً عن الحالة الحرجة لأعضاء معسكر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية ووفاة 20 من أعضائها في الفترة الأخيرة.

كما ستُنشر في القريب العاجل أخبار ووثائق تفصيلية عن جرائم منظمة مجاهدي خلق ومراقبة دقيقة لأعمالها على الموقع الذي يعنى برصد جرائم هذه المنظمة.

 
رقم : 970167
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