مظاهرات في بنغازي ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية

اسلام تايمز (ليبيا) _ بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى 24 كانون الثاني/يناير بدلًا من موعدها المقرر اليوم الجمعة،شهدت مدينة بنغازي الليبية،مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات مطالبين بإقامتها في موعدها المحدد.