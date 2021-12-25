تسجيل 811 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 379654 من ضمنهم 315896 حالة تم شفاؤها، و 21546 حالة وفاة".