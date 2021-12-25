برلماني ايراني: لا نريد من المفاوضات سوى الغاء الحظر

واشار عباس زادة مشكيني في تصريح خاص ادلى به لوكالة "فارس" الى مفاوضات فيينا وقال: اننا لا نريد من المفاوضات شيئا سوى الغاء الحظر، ورغم اننا نفترض بان الطرف لغربي لا يرضخ لالغاء الحظر وان تستمر اجراءات الحظر المفروضة وان يصر عليها وليس من المستبعد ان يسعوا وراء فرض الحظر وعدم وصول المفاوضات الى نتيجة ولكن علينا نحن ان نقوم بما ينبغي ان نفعله وندير البلاد دون الالتفات الى الضغوط ومن خلال الاستفادة من الطاقات الداخلية.



*الدبلوماسية الاقتصادية ليست مع 4 دول اوروبية فقط



واكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بان الدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية لا ينبغي ان تكون في سلة 4 دول اوروبية فقط بل يجب ان تكون لنا علاقات متوازنة مع العالم كله وان نقيم علاقات خاصة مع الدول القوية.



واوضح بان مشروع الموازنة قد تم تنظيمه دون الالتفات الى نتيجة المفاوضات الرامية الى الغاء الحظر ولا ينبغي ان نربط ادارة البلاد بها وقال: ان بيع النفط قد ازداد خلال الاشهر الاخيرة وازدادت ايضا عودة العملة الاجنبية المستحصلة من الصادرات وارتفع التبادل التجاري الخارجي اكثر من الماضي ومن ضمنها مع دول اسيا الوسطى التي شهدت زيادة بنسبة اكثر من 200 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.



*عبور ايران من مرحلة الضغوط القصوى وتبديل الحظر الى فرصة



وقال عباس زادة مشكيني: ان الغربيين يعترفون بان الجمهورية الاسلامية الايرانية عبرت من مرحلة الضغوط القصوى الا ان هذه الضغوط يجب تحويلها الى فرص.



واكد ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل باجهاض الحظر واضاف: ان اجراءات الحظر يجب رفعها من قبل واضعيها لكننا قادرون من خلال ادارة الظروف واجهاض الحظر جعل الاطراف الغربية والاستكبار والاعداء نادمين على فعلتهم وان يصلوا الى نتيجة مفادها بانه لو فرضوا الحظر على ايران فانهم يكونون قد فرضوا الحظر على انفسهم في الواقع.



واشار الى ضرورة التعامل مع دول العالم ما عدا الكيان الصهيوني اللاشرعي وقال: اننا لا نشعر بالخوف من المفاوضات وقد تم اجراء مفاوضات مع الاميركيين خلال فترة الحكومة السابقة وفي اعلى مستوى اي وزيري الخارجية وتم التوصل الى توافقات ووقع الجانبان تعهدات الا ان انهم اخلوا بتوقيعهم.



*اثارة اجواء اعلامية معادية للتاثير على الفريق الايراني المفاوض



وصرح بانه خلافا للاجواء الاعلامية المثارة الممنهجة في الاجواء العامة والافتراضية التي تستهدف الراي العام الايراني الا انهم يدرسون مقترحات ايران في طاولة المفاوضات ووراء الابواب المغلقة.



وقال: اننا في مفاوضات الاتفاق النووي كنا ندرس مقترحاتهم ونلعب في ساحتهم لكنهم الان يلعبون في الساحة التي رسمتها الجمهورية الاسلامية لهم علما باننا كنا في قفص الاتهام في مفاوضات الاتفاق النووي وكانوا يحاكموننا فيما هم الان في موقع الرد على التساؤلات ونحن المدعون.