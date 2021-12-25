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السبت 25 كانون الأول 2021 ساعة 12:40

الأوروبيون يفكرون بالتعايش مع كورونا.. وخشية من أوميكرون

الأوروبيون يفكرون بالتعايش مع كورونا.. وخشية من أوميكرون
وأوضحت الصحيفة أن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد في جميع أنحاء إسبانيا، لكن الرسالة من زعيم البلاد كانت واضحة: "الحكومة سوف لن تدخل عام 2022 مع قيود عام 2020".

وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء هذا الأسبوع: "الوضع مختلف هذه المرة، وبسبب ذلك سنتخذ إجراءات مختلفة"، مضيفا أنه يفهم أن شعبه قد نفد صبرهم مع الوباء، وأنه "على علم تام بحالة الإرهاق".
 
وفي جميع أنحاء أوروبا يتضح هذا الإرهاق في روح عيد الميلاد المتدنية. إرهاق من متحور آخر من فيروس كورونا وموجة أخرى من العدوى. وإرهاق من عام كئيب آخر، بينما يشاهد الناس إلغاء حفلات رأس السنة الجديدة واحدة تلو الأخرى.


ولكن إلى جانب الإرهاق، هناك شعور آخر يتجذر؛ أن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه باللقاحات أو الإغلاق، ولكنه أصبح شيئا مستوطنا يجب أن يتعلم الناس التعايش معه ربما لسنوات قادمة.
 
قالت كارولين أوريو، التي زارت باريس مع أبناء وبنات أختها لقضاء إجازة لبضعة أيام على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد: "لقد تعبنا، لقد أخذنا اللقاح ولكن لم يذهب [المرض] إلى أي مكان".
 
هذا الأسبوع بدأت الخطوط العريضة للكيفية التي يمكن أن تدير بها أوروبا تفشي المرض الأخير تتشكل على الأقل في الوقت الحالي، مدفوعة بكل شيء من السياسة إلى إحباط للاستمرار، خاصة في عيد الميلاد. لقد أفسحت عمليات الإغلاق الكاملة المجال بشكل أساسي لاتخاذ تدابير أقل تدخلا - وأقل حماية.

و حافظت إسبانيا على لمسة خفيفة حيث أصدرت متطلبات جديدة محدودة يوم الخميس؛ مثل فرض الأقنعة في الهواء الطلق وزيادة حملة التطعيم.
 
حتى إيطاليا التي عانت من موجة أولى قاسية بشكل خاص، أدخلت يوم الخميس قواعد جديدة كانت أقل صرامة بكثير من تلك التي فُرضت خلال أسوأ أيامها، مما أدى إلى اختصار الإطار الزمني الذي تظل فيه التصاريح الصحية سارية، مما يجعل الجرعة الثالثة لا غنى عنها، وحظر الأحداث الكبيرة في الهواء الطلق حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير واستخدام الكمامات في الخارج.
 
وقال روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي: "اللقاحات هي السلاح الأساسي وستظل كذلك".
 
علاوة على ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن المتحور الجديد أكثر اعتدالا على الأقل بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم. اقترحت ثلاث دراسات - في جنوب أفريقيا وإنجلترا وإسكتلندا - أنه في حين أن البديل معد، فمن المحتمل أن يؤدي إلى مرض أكثر اعتدالا، ويبدو أن اللقاحات تؤدي وظيفتها - الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة تحتاج الدخول إلى المستشفى- وفقا للدراسات الحديثة.
 
ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع مقاربة مصغرة لمكافحة الفيروس ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المستشفيات ستنجو من الاكتظاظ بسبب أوميكرون، وهو ما يخشاه العديد من العلماء. وهم يجادلون بأنه حتى لو كانت معظم الحالات خفيفة، فإن انتشار نيران أوميكرون السريع قد يؤدي إلى عدد هائل من الحالات ودخول المستشفيات بشكل هائل.
مصدر : وكالات
رقم : 970244
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