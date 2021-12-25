غانتس يتمنى توسيع العلاقات مع العرب والتطبيع مع السعودية

وفي اجتماع الجمعة عن بُعد مع المئات من المشاركين ومن ناشطي حزب “أبيض-أزرق”، أعرب غانتس عن أمله في "توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، في إطار الاتفاق الإبراهيمي، مع الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، إلى جانب تعزيز العلاقات مع مصر والأردن" حسب قوله.



وزعم أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية، وقال: “آمل في أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات” وفق تعبيره.



ومنذ سبتمبر 2020 توصلت الإحتلال الإسرائيلي إلى اتفاقات مخزئة لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لتنضم هذه الدول الـ4 إلى مصر والأردن اللذين أبرما وثائق مماثلة سابقا.