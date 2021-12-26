السودان.. واستمرار التظاهرات ضدحكم العسكر

وأصيب العشرات من المتظاهرين، بعد إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، يوم أمس، وفقا للجنة الأطباء المركزية.



بدورها أعلنت القوات الأمنية السودانية عن إصابة 58 من عناصرها خلال التظاهرات، وقالت إنها اعتقلت 114 من المحتجين، الذين وصفتهم بـ"المتفلتين".



وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم.



وذلك على الرغم من قُطع خدمات الهاتف والإنترنت وإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة.



واحتشد الآلاف من السودانيين يوم السبت بعد شهرين من الانقلاب العسكري، مطالبين الجنود "بالعودة إلى ثكناتهم" وداعيين إلى الانتقال إلى الحكم المدني.



وكانت الحشود تلوح بالأعلام وتقرع الطبول وترقص في مسيرة في شوارع الخرطوم رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن.



وقال شاهد عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة الخرطوم يوم السبت، عند توجه معارضو الحكم العسكري في مسيراتهم صوب القصر الرئاسي.



ونقلت عن شاهد آخر في أم درمان قوله إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين هناك على بعد نحو كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم.



وتزامنت مظاهرات يوم أمس السبت مع مرور شهرين على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير، والتي يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.



وعلى الرغم من أن البرهان قد أعاد رئيس الوزراء المقال إلى منصبه بعد اتفاق سياسي معه في 12 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلا أن الاتفاق لم يحظ بموافقة الشارع السوداني والعديد من الأحزاب والنقابات والقوى المدنية.



وجاءت مظاهرات يوم السبت في أعقاب حملة تعبئة جديدة تحت شعار "لا تفاوض" مع الجيش، وطالب المتظاهرون بعدم وجود دور للجيش في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة.



وقال شهود العيان إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم وأغلق الجنود الطرق في وقت مبكر من اليوم (امس السبت) ولم يتمكن السكان المحليون أيضا من إجراء أو استقبال المكالمات محليا.



وعلى الرغم من انقطاع الإنترنت، كان الناس لا يزالون قادرين على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مع صور تظهر الاحتجاجات في عدة مدن أخرى بما في ذلك مدني وعطبرة.



وقالوا إن الجنود وقوات الدعم السريع كانوا ينتشرون في الوقت نفسه بكثافة لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بأم درمان، المدينة الشقيقة عبر نهر النيل.



وذكرت مصادر سودانية رسمية أن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة تحسبا للاحتجاجات.



وذكرت المصادر نقلا عن لجنة التنسيق الأمني بالمحافظة أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والتعدي على المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم يعد انتهاكا للقوانين".



وأضافت أنه سيتم التعامل مع الفوضى والانتهاكات.



وفي سياق متصل قال مسؤول كبير في إحدى مزودي الإنترنت إن تعطل الخدمة جاء بقرار من المؤسسة الوطنية للاتصالات التي تشرف على القطاع.



وحث الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس السلطات السودانية على عدم الوقوف في وجه مظاهرات يوم السبت المقررة.



وقال بيرتس: "حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الوصول الكامل إلى الإنترنت. وفقا للاتفاقيات الدولية، لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب نيته الاحتجاج السلمي".





هذا السيناريو الذي يتكرر باستمرار في السودان، يسلط الضوء على سبل الخروج من حالة الانسداد بين الشارع والسلطة، وفرص تلبية مطالب المتظاهرين بالحكم المدني وإبعاد العسكر عن السلطة.



