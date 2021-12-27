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الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 09:34

وزيرة البيئة المصرية: نعمل على خطة كبرى لمنع غرق الإسكندرية

وزيرة البيئة المصرية: نعمل على خطة كبرى لمنع غرق الإسكندرية
وقالت فؤاد في تصريح لقناة "النهار" المصرية، إن "تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة غلاسكو الأخير عن غرق الإسكندرية الهدف منها، رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ".

وأشارت إلى أن "جونسون ضرب مثالا وقال على سبيل المثال الإسكندرية وغيرها".

وأضافت أن "الإسكندرية من ضمن المناطق الأكثر حساسية والمهددة بالغرق هي والدلتا وهذا بسبب التغيرات المناخية، وهناك سيناريوهات توضح متى تغرق الإسكندرية ومتى نتصدى لذلك"، لافتة إلى أن "الأراضي في الإسكندرية منخفضة".

وأوضحت أن "مصر تعمل منذ سنوات على خطة كبرى لمنع التأثر بالتغيرات المناخية وغرق بعض المناطق"، مشيرة إلى أن "مصر من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق بالتغيرات المناخية وتكشف عن الأماكن الجيدة للاستثمار بمجرد البحث عنها".

وأكدت أن "هدف مصر من استضافة قمة المناخ القادمة هو تعرف المواطن على أهمية الحفاظ على البيئة".
رقم : 970510
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