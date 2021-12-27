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الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 10:20
الصحة اللبنانية: تسجيل 1311 إصابة كورونا جديدة و15 حالة وفاة
مصدر :
وكالات
رقم :
970520
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