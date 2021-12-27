وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون في القاهرة

اسلام تايمز (مصر) - تستضيف القاهرة ،اليوم الاثنين، اجتماعا لوزراء الخارجية المصري، سامح شكري، والأردني، أيمن الصفدي، والفلسطيني، رياض المالكي، لبحث القضية الفلسطينية.